Trani si illumina con l’ultima sera della “Notte delle Lanterne”

TRANI – Ultima notte di fine estate dedicata alle eccellenze pugliesi e al loro legame con il territorio. Torna questa sera, a partire dalle 19.30, la quinta edizione della “Notte delle Lanterne”, l’evento enogastronomico promosso dall’Associazione Culturale Forme e sostenuto dalla Città di Trani che, tra calici di vino pregiato, cibo sostenibile a km 0 e musica dal vivo, scalderà l’atmosfera del Monastero di Colonna.

Il vino si conferma cuore pulsante della manifestazione e motore culturale e turistico che, tra tradizione e innovazione, racconta la storia e lo sviluppo dei territori del Sud. «Abbiamo voluto fortemente riproporre anche quest’anno questa iniziativa – spiega Elena Brulli, presidente dell’Associazione Culturale Forme – perché crediamo nel valore di una rete che unisca istituzioni, aziende e cittadini nella narrazione e valorizzazione della nostra regione».

Cinque le degustazioni in calice con le migliori etichette pugliesi, arricchite dalla presenza di cantine lucane e accompagnate da piatti simbolo dell’identità gastronomica: dagli spaghetti all’assassina al caciocavallo impiccato, passando per prodotti caseari e uva locale.

La manifestazione abbraccia anche l’inclusione: grazie al supporto di Fabrizio Ferrante, saranno coinvolti i ragazzi del progetto Trani Autism Friendly, con laboratori e attività di accoglienza per un evento realmente accessibile a tutti.

Programma della serata

Alle 19.30 l’apertura degli stand enogastronomici sarà accompagnata dalla musica di DJones e dei Gatti di via Bramante. Nel finale, spazio alle tre premiazioni che decreteranno il miglior prodotto di qualità, il food più apprezzato e l’attività di settore più attiva, con i vincitori omaggiati da un’opera dell’artista Antonello Defacendis. A chiudere, il suggestivo volo delle lanterne, simbolo di speranza e rinascita.

Collaborazioni e partner

A partecipare saranno circa venti realtà vitivinicole e agroalimentari – tra cui azienda agricola Strappete, Cantina Sociale di Luca Gentile, Spagnoletti Zeuli, Terre Divinae, Chaperon, Selezione Acquario, Cristoforo Pastore, Agri Girardi, Terre di Maria, Vigna Li Ponti, Maria Faretra, Cantina Sociale La Disfida, Stacco srl, Consorzio Focaccia Barese, Caseificio Lombardi – insieme a enti e associazioni come l’Istituto Alberghiero di Trani, Movimento Turismo del Vino Puglia, AIS Puglia e Slow Food Puglia. L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia e dall’Assessorato alle Politiche Agroalimentari, in collaborazione con Palazzo delle Arti Beltrani.

Biglietti

Il ticket, dal costo di 20 euro, comprende 5 degustazioni di vino, 2 degustazioni food a scelta e intrattenimento musicale. I biglietti sono acquistabili online su TicketTailor.

Un’occasione da non perdere per vivere l’atmosfera di Trani, una delle perle del Sud Italia, tra convivialità, sapori autentici e magia del volo delle lanterne.