Truffa agli anziani ad Acquaviva delle Fonti: arrestati due uomini con il “modus del falso funzionario”

ACQUAVIVA DELLE FONTI – I Carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti, insieme ai colleghi di Putignano e della Sezione Operativa della Compagnia di Gioia del Colle, hanno arrestato in flagranza due uomini, Z.F. di 39 anni e Z.F. di 21 anni, entrambi di origine albanese, ritenuti responsabili diai danni di un anziano cittadino, attraverso il noto

L’anziano, poco prima, aveva ricevuto una telefonata da un interlocutore che si qualificava come suo nipote, affermando che la madre si trovava in caserma per un presunto reato e rischiava l’arresto. Per evitare conseguenze, sarebbe stato necessario consegnare denaro e preziosi a un finto ufficiale giudiziario che si sarebbe presentato a casa sua.

Quando il giovane malvivente ha bussato alla porta dell’abitazione per ritirare il bottino, i Carabinieri sono intervenuti bloccando il veicolo del complice. Il 21enne ha tentato la fuga a piedi verso la stazione ferroviaria locale, ma è stato fermato dai militari pochi minuti dopo. Entrambi i truffatori sono stati associati alla Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri volte a contrastare i reati predatori ai danni di persone anziane, attraverso servizi di prossimità e controllo del territorio.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari, e la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.