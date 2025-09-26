Bari celebra i 90 anni di Woody Allen con la rassegna ESSAI di UCI Cinemas

BARI – Gli spettatori di Bari potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di Woody Allen grazie alla rassegna ESSAI di UCI Cinemas, organizzata in occasione dei 90 anni del celebre regista.L’appuntamento è ogni lunedì, dal 29 settembre al 1 dicembre, alle ore 21:00, nelle sale UCI Cinemas Showville, UCI Cinemas Molfetta e UCI Cinemas Seven Gioia del Colle. Il costo del biglietto è di 5,5 euro.I primi due film in calendario, Match Point e La Dea dell’Amore, torneranno sul grande schermo rispettivamente a venti e trenta anni dalla prima uscita nelle sale. Il calendario completo prevede: il 29 settembre Match Point per il ventesimo anniversario, il 6 ottobre La Dea dell’Amore per il trentesimo anniversario, il 13 ottobre Accordi e Disaccordi, il 20 ottobre Tutti Dicono I Love You, il 27 ottobre Pallottole su Broadway, il 3 novembre Vicky Cristina Barcelona, il 10 novembre Criminali da Strapazzo per il venticinquesimo anniversario, il 17 novembre Celebrity, il 24 novembre Harry a Pezzi e il 1 dicembre Ho solo fatto a pezzi mia moglie.La rassegna offre così agli appassionati di cinema l’occasione di riscoprire capolavori della filmografia di Allen in un contesto cinematografico, celebrando l’eredità artistica di uno dei registi più influenti del nostro tempo.