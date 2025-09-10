Viaggio prova sulla linea Bari-Putignano: il 12 settembre il treno ferrovie del Sud Est

BARI – Venerdì 12 settembre, alle 9.30, prenderà il via dalla stazione diun viaggio prova sulla lineadelle Ferrovie del Sud Est.

Il treno effettuerà una breve sosta a Noicattaro, dove sarà possibile visitare il cantiere dell’hub intermodale attualmente in costruzione. Il rientro a Bari Centrale è previsto per le 10.30.

All’iniziativa parteciperanno l’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Debora Ciliento, e l’Amministratore Delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti. L’evento rappresenta un’occasione per monitorare lo stato dei lavori e valutare l’efficienza della linea in vista dei futuri sviluppi infrastrutturali.