Vieste in Love 2025: la città del Gargano batte record di presenze e diventa capitale dell’amore

VIESTE – Otto giorni di concerti, spettacoli, emozioni e promesse d’amore hanno trasformato la perla del Gargano in un cuore pulsante. L’edizione 2025 di(8-14 settembre) ha richiamato, registrando il tutto esaurito in hotel, ristoranti e strutture ricettive e confermando la città tra le mete turistiche più attrattive del Sud Italia.

Dalla comicità di Gabriele Cirilli alla musica di Nek, Nello Daniele e Merk & Kremont, passando per le suggestioni di Luca Ward e per i suoni sospesi di “Terrazze Sonore”, il festival ha raccontato l’amore in tutte le sue sfumature. Momenti unici anche per i più piccoli con Carolina Benvenga e le aree di gioco a tema.

«Vieste in Love dimostra che la nostra città non vive solo di estate – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti – stiamo puntando su eventi che rafforzano l’immagine internazionale di Vieste».

Simbolo della manifestazione resta la Scalinata dell’Amore, con i versi della leggenda di Cristalda e Pizzomunno, meta di innamorati da tutto il mondo.

L’evento, ideato da Studio360, è ormai un appuntamento atteso che unisce spettacolo, cultura e turismo. «È motivo di grande orgoglio – ha spiegato Maurizio Altomare di Studio360 – vedere Vieste in Love crescere ogni anno e portare vitalità a tutta la città».