Zoosafari di Fasano, la piccola gorilla ha un nome: Thara. Ora si cerca quello del fratellino

FASANO – Loha finalmente svelato il nome della piccola gorilla nata lo scorso agosto: si chiamerà. La scelta è stata possibile anche grazie alla partecipazione del pubblico sui social, che ha contribuito con idee e suggerimenti, mostrando un legame speciale con la nuova arrivata.

“Ciao Thara, siamo felici di poterti finalmente chiamare per nome! La vostra partecipazione è stata incredibile, ci avete inondato di idee e amore”, ha scritto il parco in un post dedicato alla piccola. Thara è la prima gorilla nata in Italia dopo 50 anni.

Poche settimane dopo, è arrivato anche il fratellino, figlio dello stesso padre. Lo ZooSafari invita ora tutti gli appassionati a partecipare a un’altra missione emozionante: trovare il nome per il nuovo cucciolo, con l’unica regola che inizi anch’esso con la lettera T.

Una nuova avventura social che permetterà ai fan di essere parte integrante della vita della famiglia gorilla pugliese.