Ritrovamento di esplosivi a Statte, indagini dei carabinieri in corso

STATTE – Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento, ieri mattina, diparcheggiata nei pressi dell’ex sede comunale di Statte.

All’interno del veicolo sono stati trovati due ordigni artigianali, le cosiddette “marmotte”, normalmente utilizzate per far esplodere sportelli bancomat, e circa sessanta candelotti confezionati particolarmente pericolosi. I militari hanno recuperato anche tripodi usati per bloccare le strade, materiali per il travisamento (passamontagna, guanti, abiti e calzature anonime), due estintori e due fumogeni.

L’intervento immediato degli artificieri del Nucleo investigativo di Taranto ha permesso la bonifica e la messa in sicurezza degli ordigni. L’area era stata temporaneamente isolata, con traffico interdetto ed evacuazione precauzionale di alcune abitazioni fino al completamento delle operazioni.

Alle attività hanno partecipato anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Taranto, che hanno effettuato rilievi tecnici, verifiche dattiloscopiche e prelievi biologici e materiali da inviare al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma per ulteriori analisi.

Sono in corso accertamenti, inclusa l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per risalire a chi fosse in possesso del veicolo e verificare un possibile collegamento con assalti a bancomat e portavalori.