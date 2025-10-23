A Bari la terza edizione di Monster Day: la festa di Halloween barese del Municipio II

BARI - Da venerdì 31 ottobre a domenica e novembre a Bari, in viale Einaudi nella zona antistante l’ingresso di parco 2 Giugno, si terrà la III edizione di “Monster Day”, la grande festa di Halloween organizzata da Parris Events, in collaborazione con Perris Park e dal Gomma Park di Bari, col patrocinio del Municipio II del comune.Con spazi dedicati allo street food, animazione e musica, horror show e un luna park per tutte le età, l’area sarà allestita con numerose attrazioni, tra cui quelle a tema, ma anche con giostre classici e giochi a premi, proposte sia per i grandi che per i più piccoli.“La buona riuscita delle scorse edizioni – ha spiegato Sergio Perris, organizzatore della manifestazione e consigliere Agis - ci ha spinti a proseguire nell’organizzazione di questo appuntamento, che ci fa piacere stia diventando una consuetudine cittadina. Il gradimento dimostrato dal pubblico ci conferma che la formula ideata è apprezzata. Puntiamo a coinvolgere un’ampia fascia di cittadini, arricchendo l’offerta oltre le giostre, con musica, animazione e momenti dedicati ai più piccoli.”Si inizia il 31 dal pomeriggio. Alle 18.30 sarà proposta una parentesi con musica, intrattenimento e la sfilata della mascotte; alle 19.30 si terrà il “Villain Show”: alle 21 in programam c’è l’“Horror Mascot” a cura di Daniel Sound: Dalle 22 fino alla chiusura ci sarà musica con djset. Il secondo giorno, sabato 1 novembre alle 10 e alle 17.30 è in programma la parentesi radiofonica con postazione trucco, animazione e Babydance; alle 18.45 la performance “Sbusto BrainRot”: alle 19.45 saliranno sul palco vari personaggi tra cui Mercoledì Addams; alle 20 si ballera con la Just Dance; alle 21 ci sarà il live della band Tutta Colpa di Langmann; in chiusura ci sarà il djset.Novità di questa edizione sarà “Dia de los muertos”, iniziativa che riprendendo il concept della celebre e iconica festa messicana, celebrerà la vita e il divertimento. Dalle 17:30 alle 19:30, la piazza si trasformerà in un vivace punto di ritrovo con radio in diretta, una postazione trucco aperta a grandi e piccini, e intrattenimento da palco pensato per coinvolgere il pubblico e immergerlo nell’atmosfera della festa. Alle 20:30 prenderà il via la Coco Parade – Disney Coco Parade, una spettacolare parata con i personaggi del celebre film Disney Pixar Coco.“Supportiamo con gioia questa manifestazione – ha dichiarato Alessandra Lopez, presidente del Municipio II del Comune di Bari -. Nel corso degli anni, l’evento ha dimostrato di essere tra i più aggreganti per la nostra comunità. È una scelta importante e simbolica quella dell'ingresso di Parco 2 Giugno: il parco cittadino è, da sempre, uno spazio dedicato alle famiglie e alla condivisione, alla comunità. L’installazione di giostre, palcoscenici per performance e concerti contribuisce ad arricchire ulteriormente la bellezza e la vitalità di quest’area, rendendola ancora più attrattiva e inclusiva”.Il “Monster Day” sarà accessibile gratuitamente. Le attrazioni del luna park (ognuna accessibile con ticket)Parco 2 Giugno – Viale Einaudi – BariInfoline: 3271337238