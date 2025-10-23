🔵 Allerta meteo gialla per vento sulla Puglia centrale bradanica

BARI - La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio vento sulla, valida

Secondo il bollettino, i venti saranno localmente forti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.

Nella giornata di venerdì 24 ottobre si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi, mentre sul resto della regione i venti resteranno localmente forti ma in graduale attenuazione.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare su strade extraurbane e in prossimità di alberi, cartelloni e impalcature, e invita a mettere in sicurezza oggetti e strutture mobili esposte alle forti raffiche.