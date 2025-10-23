Oria, presentazione del libro 'La solitudine e le relazioni sostenibili. Emozioni, consapevolezza e comunicazione' di Silvia Ruggiero a Palazzo Martini



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 19:00, nella sala superiore di Palazzo Martini in piazza Domenico Albanese, l'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" ospiterà la presentazione dell'ultima opera di Silvia Ruggiero dal titolo "La solitudine e le relazioni sostenibili. Emozioni, consapevolezza e comunicazione".





L'evento è patrocinato dalla Città di Oria e dall'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia.





Il testo offre profonde riflessioni su fondamentali ed attualissimi costrutti della Psicologia clinica, proposti dall'autrice, docente, psicologa e psicoterapeuta di lunga esperienza.





Silvia Ruggiero è dirigente psicologa ASL Taranto; docente di Psicologia dell’educazione presso l'ISSRM "San Giovanni Paolo II" di Taranto, docente di Gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo presso Università LUMSA (sede di Taranto) e di Leadership e team working presso l’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. È autrice di diversi saggi di psicologia e cura la rubrica di "Psicologia dei luoghi" sulla rivista "Terre & Culture". È inoltre autrice prolifica di poesia.





L'evento potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook di "Il Pozzo e l'Arancio" ( https://www.facebook.com/ilpozzoelarancio ), "Giornale di Puglia" ( https://www.facebook.com/GiornalediPuglia/ ) e "Italia Love Tv" ( https://www.facebook.com/italialovetvchannel ) e sarà pubblicato poi sul canale Youtube di GdP Italia Love Network ( https://www.youtube.com/@gdpitalialovenetwork ). La diretta è a cura del giornalista Daniele Martini.



