Bp Lab: il programma di eventi settimanali tra Dopolaboro e Friday in Lab
Durante questa prima serata, il duo offrirà una selezione di grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati in chiave acustica e soft, dagli anni ’50 a oggi. Una performance elegante e coinvolgente, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro inedito, dove ogni nota potrà essere “assaporata” con calma e intensità.
In un’atmosfera intima e suggestiva, la voce di Cristina Prayer e le tastiere di Delio Mari daranno nuova luce ai brani proposti, esaltandone le sfumature e le vibrazioni emotive. Un appuntamento da non perdere, all’insegna della musica, della bellezza e dell’ascolto autentico.
Per questa occasione ci sarà dj Paradiso che proporrà un set con i vinili e trasformerà il Lab in un’esperienza sonora immersiva, all’insegna della house music, spaziando tra deep house e tech house con accenni anche ai sottogenere jackin e garage.
A completare la proposta del BP Lab è il food che, proponendo un’esperienza multisensoriale, evidenzierà quello che viene proposto quotidianamente nel laboratorio di Bar Project, ovvero una raffinata selezione di drink e cucina etnica dal mondo, proposta da chef e bartender di nazioni quali Brasile, Afghanistan, India e Kenya.
Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari
Info: 3756855335
Inizio spettacoli: 20.30
