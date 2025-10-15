Bp Lab: il programma di eventi settimanali tra Dopolaboro e Friday in Lab

BARI - Giovedì 16 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia formata da Cristina Prayer e Delio Mari, che porteranno sul palco un progetto musicale originale, intimo e coinvolgente.Durante questa prima serata, il duo offrirà una selezione di grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati in chiave acustica e soft, dagli anni ’50 a oggi. Una performance elegante e coinvolgente, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro inedito, dove ogni nota potrà essere “assaporata” con calma e intensità.In un’atmosfera intima e suggestiva, la voce di Cristina Prayer e le tastiere di Delio Mari daranno nuova luce ai brani proposti, esaltandone le sfumature e le vibrazioni emotive. Un appuntamento da non perdere, all’insegna della musica, della bellezza e dell’ascolto autentico.Venerdì 17 ottobre, invece, sarà proposto l’evento “Friday in Lab”, appuntamento che settimanalmente propone dj set. Beat ipnotici, ritmi magnetici e vibrazioni elettroniche capaci di coinvolgere e trasportare in appassionanti viaggi musicali.Per questa occasione ci sarà dj Paradiso che proporrà un set con i vinili e trasformerà il Lab in un’esperienza sonora immersiva, all’insegna della house music, spaziando tra deep house e tech house con accenni anche ai sottogenere jackin e garage.A completare la proposta del BP Lab è il food che, proponendo un’esperienza multisensoriale, evidenzierà quello che viene proposto quotidianamente nel laboratorio di Bar Project, ovvero una raffinata selezione di drink e cucina etnica dal mondo, proposta da chef e bartender di nazioni quali Brasile, Afghanistan, India e Kenya.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfo: 3756855335Inizio spettacoli: 20.30