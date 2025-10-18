A Carosino torna il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”

CAROSINO – Torna domani il, organizzato dae giunto alla sua. La rassegna, diretta artisticamente da, aprirà con lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” di, messo in scena dalla compagniadi Bari, con la regia di

Sette le compagnie amatoriali italiane in gara per contendersi il prestigioso Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino e il Premio alla Regia “Salvatore Epifani – Carosino 2025”. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Comunale di Carosino (via Vittorio Veneto), con inizio alle ore 20.45.

Il programma prevede, oltre alle sette rappresentazioni in concorso, anche tre eventi fuori abbonamento: la cerimonia di premiazione il 3 gennaio e, il 17 e 18 gennaio, la messa in scena di “1944 Il Rifugio” di Giuseppe Cazzato, firmata dalla compagnia CarusTeatro con la regia di Davide Roselli.

Il biglietto singolo costa 6 euro, mentre l’abbonamento per l’intera rassegna 48 euro. Informazioni e prevendite presso la sede di CarusTeatro Aps in viale Risorgimento 32, Carosino (cell. 377 328 6860).

La manifestazione è patrocinata da Comune di Carosino, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Puglia Culture e Unione Italiana Libero Teatro.

“Anche in questa edizione – ha dichiarato Davide Roselli – la rassegna rappresenta un momento di confronto e crescita per il teatro amatoriale nazionale, con un livello artistico sempre più alto e una partecipazione che testimonia l’amore del pubblico per la cultura e la scena”.

2 novembre: “Stasera Ovulo” di Carlotta Clerici – regia di Mimmo Capozzi (GAT Peppino Mancini, Fasano)15 novembre: “Mandragola” di Niccolò Machiavelli – regia di Dino Parrotta (Amici Nostri, Castellana Grotte)28 novembre: “Inviolata” di Teresa Cecere e David Marzi – regia degli autori (SenzaConfine, Fasano)6 dicembre: “Killer” di Aldo Nicolaj – regia di Eros Emmanuil Papadakis (Teatro di Sabbia, Vicenza)13 dicembre: “La stanza di Veronica” di Ira Levin – regia di Marco Lombardi (Giardini dell’Arte, Firenze)20 dicembre: “La Cattedrale” – regia di Roberta Costantini e Marco Marino (Costellazione, Formia – LT)