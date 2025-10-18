A Carosino torna il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”
CAROSINO – Torna domani il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, organizzato da CarusTeatro Aps e giunto alla sua ottava edizione. La rassegna, diretta artisticamente da Davide Roselli, aprirà con lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare, messo in scena dalla compagnia Artemisia Teatro di Bari, con la regia di Mariella Lippo.
Sette le compagnie amatoriali italiane in gara per contendersi il prestigioso Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino e il Premio alla Regia “Salvatore Epifani – Carosino 2025”. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Comunale di Carosino (via Vittorio Veneto), con inizio alle ore 20.45.
Il programma prevede, oltre alle sette rappresentazioni in concorso, anche tre eventi fuori abbonamento: la cerimonia di premiazione il 3 gennaio e, il 17 e 18 gennaio, la messa in scena di “1944 Il Rifugio” di Giuseppe Cazzato, firmata dalla compagnia CarusTeatro con la regia di Davide Roselli.
Il biglietto singolo costa 6 euro, mentre l’abbonamento per l’intera rassegna 48 euro. Informazioni e prevendite presso la sede di CarusTeatro Aps in viale Risorgimento 32, Carosino (cell. 377 328 6860).
La manifestazione è patrocinata da Comune di Carosino, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Puglia Culture e Unione Italiana Libero Teatro.
Tra gli appuntamenti in cartellone:2 novembre: “Stasera Ovulo” di Carlotta Clerici – regia di Mimmo Capozzi (GAT Peppino Mancini, Fasano)
15 novembre: “Mandragola” di Niccolò Machiavelli – regia di Dino Parrotta (Amici Nostri, Castellana Grotte)
28 novembre: “Inviolata” di Teresa Cecere e David Marzi – regia degli autori (SenzaConfine, Fasano)
6 dicembre: “Killer” di Aldo Nicolaj – regia di Eros Emmanuil Papadakis (Teatro di Sabbia, Vicenza)
13 dicembre: “La stanza di Veronica” di Ira Levin – regia di Marco Lombardi (Giardini dell’Arte, Firenze)
20 dicembre: “La Cattedrale” – regia di Roberta Costantini e Marco Marino (Costellazione, Formia – LT)