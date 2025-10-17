A Conversano in corso numerosi interventi mirati alla manutenzione del verde





GLI INTERVENTI GIA’ EFFETTUATI



7 agosto 2025: Attività di potatura in urgenza per segnalazioni di pericolo: Via Lacalandra



Dal 2 al 9 settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba) e rimozione rami secchi nei cortili scolastici: via Firenze, via Sassari, via Guglielmi, Tre pergole, S. Francesco d’Assisi in Triggianello, Carelli, Falcone, Forlani, Via Giotto;



5 e 6 settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba) e rimozione rami secchi piazzetta



Chiesa – Triggianello (Monumento al Milite ignoto)



8 settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba) e alleggerimento alberature: Via



Acquaviva (P.zza 4 fontane oggi Largo Giulio Gigante)



9 Settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba) Ex Abbazia Madonna dell’Isola



12 settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba) Via Catanzaro



22 – 23 settembre 2025: Attività di pulizia aree verdi (sfalcio erba) e alleggerimento alberature Via



Divisione Aqui, Via Donizetti, pulizia area verde Largo Martiri di Via Fani;



29 – 30 settembre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi,



alleggerimento alberature Via castellana – Parco Unicef Anna Frank;



2 – 5 ottobre 2025: Attività pulizia del verde per le festività dei SS: Medici e S. Rita (Corso



Umberto, P.zza XX Settembre, Largo S. Cosma, Via Acquaviva)



6 ottobre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi e alleggerimento



alberature Villa dei caduti



8/9 ottobre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi e alleggerimento



alberature Piazza della Resistenza



13 ottobre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi e potatura



alberature Via Lacalandra -Via Togliatti



14 ottobre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi e potatura



alberature Traversa Via Italia

PROSSIMI INTERVENTI DA EFFETTUARE



MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (Condizioni meteo permettendo)



20-21 ottobre 2025: Attività pulizia del verde (sfalcio erba), rimozione rami secchi e potatura



alberature Via Mario la Volpe



Vico Spallanzani: Potatura alberature



Anfiteatro – P.zza Castello: alleggerimento siepi (preparazione evento Novello sotto il Castello)



Viale Paolotti (Padre Pio): potatura siepi



Piazza XX Settembre – C.so Umberto: Alleggerimento alberature



Via Dante: Alleggerimento alberature



Via Matteotti: Alleggerimento alberature



Via Padre Michele Accolti Gil: potatura alberature



Contarda Quattrolinari: Potatura alberature



Via Vernaleone: Potatura alberature



MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO



Villa Garibaldi: interventi su alberature di grandi dimensioni (Pini)



Via Casamassima: interventi su alberature di grandi dimensioni (Pini)



Via Firenze: interventi su alberature di grandi dimensioni (Pini)



Numerose e capillari le attività di manutenzione del verde pubblico avviate nelle ultime settimane a Conversano, con interventi mirati su aiuole, alberature, parchi e spazi verdi urbani. A commentare con soddisfazione il lavoro svolto è il sindaco Giuseppe Lovascio, che ha voluto rimarcare l’importanza di un ambiente curato per la qualità della vita dei cittadini. «La cura del verde non è solo una questione estetica, ma un elemento fondamentale per il benessere della comunità», ha dichiarato Lovascio. «Stiamo intervenendo in modo sistematico su tutto il territorio, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità agli spazi pubblici. È un impegno che abbiamo assunto con convinzione e che stiamo portando avanti con continuità». Gli interventi riguardano la potatura delle alberature, la pulizia delle aree verdi, la sostituzione di essenze danneggiate e la riqualificazione di zone trascurate. «Abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione al verde urbano, che rappresenta un patrimonio da tutelare e valorizzare», ha aggiunto il primo cittadino. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto un monitoraggio costante degli interventi, con l’obiettivo di garantire efficienza e tempestività. «Non ci fermiamo qui. Il verde pubblico sarà sempre più al centro delle nostre politiche urbane, perché una città bella è anche una città che funziona», ha concluso Lovascio.