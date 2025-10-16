Across apre a Lecce, nasce un nuovo hub integrato per le attività di teleselling



Il progetto punta ad accelerare la digital transformation al Sud con un modello end-to-end, scalabile e data-driven, interamente gestito da Across e a coinvolgere oltre 70 operatori





LECCE – C’è una nuova tappa nella crescita di Across, Digital Solution Company con sedi a Torino e Madrid: l’azienda inaugura una nuova sede operativa a Lecce, interamente dedicata alla gestione delle attività di teleselling su customer base partner.





Il Contact Center di Across lavorerà per trasformare database esistenti e lead qualificati in clienti attraverso un processo end-to-end, completamente gestito da Across. Si inizierà con la vendita di soluzioni assicurative con azioni su database profilati per poi puntare alla crescita creando partnership con player di diversi settori. Il modello di business applicato a Lecce si distingue da quello adottato nei classici Contact Center grazie a una integrazione costante con strumenti e servizi digitali, con particolare attenzione alla compliance e alla trasparenza, in linea con le ultimi indicazioni AGCOM.





"Integrare marketing e sale non è più un’opzione, ma una priorità strategica. Con questo progetto abbiamo costruito un modello flessibile e data-driven, dove l’innovazione non è solo nei canali ma nel modo in cui vengono orchestrati" commenta Sergio Brizzo, CEO di Across "Abbiamo scelto Lecce per questa nuova sede perché crediamo nel potenziale del Sud e vogliamo contribuire concretamente alla sua trasformazione digitale, creando valore e competenze specializzate".





L’inaugurazione della sede leccese vedrà inizialmente coinvolti 30 operatori con l’obiettivo di crescere rapidamente arrivando a coinvolgere oltre 70 operatori entro l’anno. Questa azione punta a rafforzare il modello scalabile di Contact Center interno avviato da Across nel 2021 e si inserisce in una strategia più ampia: diventare partner per l’intera filiera della customer acquisition, con soluzioni integrate e su misura per le aziende ad alta complessità commerciale.