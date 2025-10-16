Ostuni, il sindaco ha incontrato il presidente di A.R.C.A. Nord Salento Vittorio Rina



Pomes: "Avviato un dialogo stabile per migliorare le politiche abitative nel nostro comune"





OSTUNI (BR) - Questa mattina il sindaco di Ostuni si è recato presso la sede di A.R.C.A. Nord Salento a Brindisi per un incontro istituzionale con il presidente Vittorio Rina, finalizzato ad avviare un confronto diretto sulle condizioni e sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio comunale.





L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo costruttivo tra l’Amministrazione comunale e l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, con l’obiettivo di condividere strategie comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la pianificazione degli interventi futuri e il miglioramento dei servizi ai residenti.





Nelle prossime settimane sarà convocato a Ostuni un incontro operativo tra Comune, ARCA Nord Salento e gli amministratori dei condomini delle case popolari, per fare il punto sulla situazione e affrontare in maniera partecipata le principali esigenze legate alla gestione degli alloggi, sia di competenza comunale che di competenza dell’Agenzia.





"Abbiamo voluto avviare un dialogo stabile e costruttivo con A.R.C.A. Nord Salento – ha dichiarato il sindaco di Ostuni – perché riteniamo prioritario garantire condizioni di dignità, sicurezza e decoro a chi vive nelle case popolari. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini potremo intervenire in modo concreto per migliorare la qualità dell’abitare e rafforzare il senso di comunità nei nostri quartieri".