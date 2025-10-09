Addio a Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteorologiche su La7

FIRENZE – Si è spento oggi a Firenze, all’età di 77 anni, Paolo Sottocorona, noto meteorologo e storico volto delle previsioni del tempo su La7. La scomparsa arriva a poche ore dalla sua ultima apparizione in video.

La7 lo ricorda come un professionista «apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori. In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona spiegava i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e mai eccessivo».

Nato a Firenze, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 entrò come ufficiale nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Fino al 1986 lavorò all’Ufficio meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, per poi trasferirsi al Centro nazionale di meteorologia.

La sua carriera televisiva iniziò con le previsioni per Unomattina, proseguì a Telemontecarlo con Tappeto volante e, tra il 1996 e il 1998, curò una rubrica di divulgazione meteorologica per Geo & Geo su RaiTre. Tornò a Telemontecarlo nel 1999 come conduttore de La posta del meteo e di Sotto questo sole. Dal 2002 collaborò con La7, diventando uno dei volti più riconoscibili della rete grazie alle sue rubriche e alla capacità di coinvolgere il pubblico con le fotografie inviate dagli spettatori.

«Un nostro lutto grave: se ne è andato Paolo Sottocorona», ha scritto su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, ricordando un professionista che ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità comunicativa.