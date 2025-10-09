Gioia del Colle: controlli su ciclomotori e veicoli elettrici, quattro sequestri e 25 sanzioni

GIOIA DEL COLLE – La Sezione di Polizia Stradale di Bari, in collaborazione con l’Ufficio della Motorizzazione Civile, ha effettuato un servizio mirato di controllo su velocipedi elettrici, ciclomotori e motocicli nel territorio di Gioia del Colle, con l’ausilio del Banco Prova Mobile della Motorizzazione, strumento utile a verificare le caratteristiche tecniche dei veicoli.

Durante l’attività sono stati controllati 18 veicoli, di cui quattro sequestrati per modifiche non autorizzate che li rendevano ciclomotori privi di immatricolazione e copertura assicurativa. Alcuni conducenti, anche minorenni, erano sprovvisti della patente. Complessivamente sono state contestate 25 violazioni, tra cui guida senza casco.

I controlli mirano a sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza di rispettare le caratteristiche costruttive dei mezzi. Un ciclomotore progettato per 45 km/h, se modificato per superare i 60 km/h, può diventare molto pericoloso poiché impianto frenante e struttura non sono progettati per tali velocità.

Polizia Stradale e Motorizzazione Civile proseguiranno congiuntamente queste attività di prevenzione, al fine di garantire maggiore sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti.