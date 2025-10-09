Ai nastri di partenza la Festa d’autunno a Castellana Grotte



Musica, spettacoli, mostre, enogastronomia, cultura, e "l’osteria a cielo aperto" in piazza. Sabato e domenica al via la due giorni organizzata dalla Pro Loco





CASTELLANA GROTTE (BA) - Al via la nuova edizione della "Festa d’autunno e dei frutti dimenticati" che si terrà in piazza Nicola e Costa e Corso Italia a Castellana Grotte nelle serate di sabato 11 e domenica 12 ottobre.





La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco, con il Patrocinio della Regione Puglia e del Comune in collaborazione con l’Istituto Alberghiero "Consoli" e l’associazione "Trullando" quest’anno si presenta con un calendario di ben due giorni e ricco di novità.





Ci saranno stand e bancarelle con prodotti di stagione e bontà tipiche e Piazza Nicola e Costa sarà trasformata in "osteria a cielo aperto" dove si potranno gustare prodotti tipici locali innaffiati dal vino primitivo e negramaro della "Tenuta Viglione", marchio premiato ogni anno da guide internazionali come Decanter, Gambero Rosso, James Suckling.





Prevista la presenza, lungo corso Italia, esposizioni di frutti antichi come castagne, melo grano, corbezzolo, giuggiole, mele cotogne, sorbe, nespole, carrube e stand di farine selezionate con miele, cipolla rossa di Acquaviva, confetture, erbe spontanee tipiche del territorio, oltre ad esposizioni di cestai ed artigiani pugliesi. Una postazione del Centro micologico Area Sud di Putignano fornirà informazioni per corsi di formazione per raccoglitori e venditori di funghi freschi e per il riconoscimento dei funghi commestibili. La Pro Loco di Martina Franca in collaborazione con l’Istituto agrario "Basile Caramia" proporrà, all’ingresso di Palazzo di Città, una mostra pomologica dal titolo "Frutti diversi, liberi, unici". L’istituto Alberghiero Consoli allestirà uno stand con "L’albero delle meraviglie…gastronomiche" ed una simpatica "vecchia signora" di tre metri in carta pesta, distribuirà “i dolci della nonna” realizzati dagli studenti e docenti della scuola castellanese.





Su corso Italia, esibizioni itineranti: sabato, "La bella Puglia" gruppo musicale popolari e domenica gli "Amici di Monte Vago". Invece sabato in piazza Nicola e Costa. Il gruppo "Ad Alta Frequenza" eseguirà brani del periodo più iconico della musica italiana e per concludere la serata dj set con Alessandro Petruzzi.





Non mancheranno eventi culturali come la mostra nel chiostro comunale delle piante dei frutti dimenticati a cura del Vivaio Vitti, la mostra fotografica "Orablu" nel giardino dello storico Palazzo Sgobba in corso Italia, l’estemporanea di pittura con oltre dieci artisti, nell’elegante arco Barberio sul tema della festa, a cura del gruppo pittori della Pro Loco ed infine saranno proposte visite guidate nel centro storico alla scoperta delle "Porte della Badessa". Perinformazioni contattare il numero 3316700270.