Lecce: denunciata coppia per truffa online da oltre 8mila euro

LECCE – Due persone, un uomo di origini campane e una donna di nazionalità rumena, sono state denunciate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce per una presunta truffa telematica ai danni di un cittadino del basso Salento.Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la coppia avrebbe pubblicato un annuncio su un noto marketplace online per la vendita di una grossa autovettura di marca tedesca. La vittima, attirata dall’offerta, avrebbe versato oltre 8.000 euro come acconto su un conto corrente italiano. Dopo il pagamento, i presunti truffatori sono spariti, senza consegnare l’auto né restituire la somma.Grazie alla denuncia della vittima, la Guardia di Finanza è riuscita a risalire all’identità dei due sospetti. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria con l’accusa di truffa aggravata, reato commesso a distanza tramite strumenti informatici o telematici che ne ostacolano l’identificazione.Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi simili e per recuperare il denaro sottratto. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione quando effettuano transazioni online, soprattutto per acquisti di ingente valore.