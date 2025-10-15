“Canto per un mito senza tempo. Eterno Pino”: prima assoluta al Teatro Abeliano di Bari

Ph_Ela Francone

BARI - Sul palcoscenico deldebutta in prima assoluta “Canto per un mito senza tempo. Eterno Pino”, il nuovo lavoro ideato e diretto daper la, produzione del

Lo spettacolo è un omaggio intenso e poetico a Pino Daniele, artista che ha saputo fondere l’anima popolare di Napoli con un linguaggio musicale universale. Attraverso danza, musica e visione, Barucchieri costruisce un racconto fisico che diventa rito collettivo, un corpo a corpo con la memoria e con il suono di una voce che ha segnato generazioni.

Le coreografie, create insieme ai danzatori Moreno Guadalupi, Veronica Biondini, Federica Vitellozzi, Camilla Paris e Andrea Tenerini, evocano i luoghi e le atmosfere del Mediterraneo, la vibrazione dei vicoli napoletani e la dolce malinconia che attraversa l’opera di Daniele. La luce, firmata da Danilo Milillo, cesella spazi e presenze, mentre la musica, rielaborata da ResExtensa, fonde memoria e contemporaneità in una drammaturgia visiva e sonora.

“Con Eterno Pino abbiamo voluto rendere omaggio a un artista che ha saputo dare voce all’anima di un popolo, trasformando le sue radici in poesia universale”, racconta Elisa Barucchieri. “La danza, come la musica, è linguaggio di libertà e appartenenza: un ponte tra emozione e memoria. È un canto collettivo, un gesto di gratitudine verso chi ha saputo raccontarci con verità e bellezza.”

Canto per un mito senza tempo. Eterno Pino è dunque un atto d’amore, una celebrazione danzata di un artista che continua a vivere nella memoria e nel corpo di chi ancora lo ascolta.

Ideazione e direzione: Elisa Barucchieri

Assistente alla direzione: Moreno Guadalupi

Coreografie: con la compagnia

Produzione: ResExtensa Dance Company / Porta d’Oriente – Centro di Produzione della Danza

📍 Info e prenotazioni: a cura del Teatro Abeliano

👉 https://www.nuovoteatroabeliano.com/events/canto-mito-senza-tempo/