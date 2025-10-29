Al PalaBarTino il concerto del Walter Celi duo

BARI - Venerdì 31 ottobre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà il concerto di Walter Celi, polistrumentista e cantautore barese noto per il suo stile eclettico e le performance energiche, il quale si esibirà in duo, accompagnato dal batterista Dario Starace.Il suo sound si distingue per la fusione di soul, pop, funk e jazz in un linguaggio musicale personale e riconoscibile. La sua formazione classica, maturata al Conservatorio di Bari dove si è diplomato in percussioni con il massimo dei voti, si intreccia con esperienze internazionali e una profonda curiosità artistica che lo ha portato a esplorare diversi generi e strumenti. Batterista, pianista e cantante, Celi ha costruito nel tempo un percorso solido e coerente, distinguendosi per la capacità di scrivere brani intensi e coinvolgenti, spesso caratterizzati da arrangiamenti raffinati e da una vocalità calda e espressiva. Dopo un periodo trascorso a Londra e una lunga esperienza come musicista su navi da crociera, ha avviato la sua carriera solista nel 2017 con l’album “Lost in the Womb of the Night”, che ha segnato l’inizio di una nuova fase creativa. Con il successivo “Blend”, pubblicato nel 2019, ha consolidato il suo stile, mescolando sonorità vintage e contemporanee in un equilibrio originale. La sua musica è spesso accompagnata da testi che riflettono una sensibilità profonda, capace di raccontare emozioni e frammenti di vita con sincerità e delicatezza. Nel corso degli anni, Walter Celi ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Mimmo Bucci e la vittoria ad Arezzo Wave nel 2018 con il suo progetto solista.Durante il live al PalaBarTino proporrà alcuni dei brani più apprezzati della sua discografia, oltre agli ultimi singoli come “Il Buio”, “Respirare” (in collaborazione con Al Verde), “Profondo Blu” e “Vero”, che testimoniano una continua evoluzione artistica e una ricerca sonora mai banale.A impreziosire l’esibizione sarà il supporto di Dario Starace, batterista e percussionista barese, formatosi tra il Conservatorio di Bari e il Saint Louis College of Music di Roma, con una specializzazione in batteria jazz. È attivo sia come performer che come insegnante, con esperienze nazionali e internazionali.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335Inizio concerto: 20.30