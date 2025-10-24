Al PalaBarTino il concerto di Stefano Del Sole
Nel progetto solista “La sindrome dell’Altrove”, Del Sole esplora il tema dell’identità e del desiderio di fuga, costruendo un percorso musicale che attraversa confini geografici e culturali. Il suo stile si distingue per la capacità di fondere tradizione e innovazione, con una scrittura che valorizza la melodia, l’interplay e la dimensione evocativa.
Artista versatile e curioso, Del Sole collabora con musicisti di diversa provenienza e si dedica anche alla didattica e alla promozione della cultura musicale. La sua attività solista rappresenta una sintesi matura di esperienze, influenze e visioni, in cui la musica diventa spazio di incontro, riflessione e bellezza.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi musica