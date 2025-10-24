Al PalaBarTino il concerto di Stefano Del Sole

BARI - Venerdì 24 ottobre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà il concerto di Stefano Del Sole musicista e compositore pugliese che spazia tra il jazz contemporaneo, blues, bossa nova e tango, con una scrittura musicale che privilegia l’introspezione, la narrazione e il senso del viaggio. La sua sensibilità interpretativa si traduce in una musica che unisce rigore compositivo e libertà espressiva, con un uso sapiente delle dinamiche e delle sfumature timbriche. Il vibrafono, strumento raro e suggestivo, diventa nelle sue mani veicolo di racconto e meditazione, capace di evocare atmosfere sospese e dialoghi interiori.Nel progetto solista “La sindrome dell’Altrove”, Del Sole esplora il tema dell’identità e del desiderio di fuga, costruendo un percorso musicale che attraversa confini geografici e culturali. Il suo stile si distingue per la capacità di fondere tradizione e innovazione, con una scrittura che valorizza la melodia, l’interplay e la dimensione evocativa.Artista versatile e curioso, Del Sole collabora con musicisti di diversa provenienza e si dedica anche alla didattica e alla promozione della cultura musicale. La sua attività solista rappresenta una sintesi matura di esperienze, influenze e visioni, in cui la musica diventa spazio di incontro, riflessione e bellezza.