A Taranto una domenica con il 'Film Festival Show Your Mind'





Per l’evento finale del progetto Show Your Mind saranno a Taranto giovani provenienti da Italia, Croazia, Portogallo, Romania, Polonia, Svezia e Turchia





TARANTO - Si avvia a conclusione il progetto Erasmus+ Show Your Mind, con un grande evento che porterà a Taranto giovani da tutta Europa per condividere con la comunità locale cortometraggi e racconti audiovisivi, nati da un intenso percorso di formazione, collaborazione e crescita collettiva.





È il “Film Festival Show Your Mind” che, con ingresso libero e gratuito, si terrà, alle ore 17.00 di domenica 26 ottobre, presso Ketós - Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, nel Palazzo Amati in Vico Vigilante, nella Città Vecchia di Taranto.





È un evento nato dai giovani e per i giovani, che utilizza il linguaggio del cinema amatoriale per esplorare la relazione tra benessere mentale, espressione personale e senso di comunità.





L’iniziativa è organizzata da ARCAS Puglia APS con il patrocinio del Comune di Taranto, del CSV Taranto e della Jonian Dolphin Conservation; si avvale, inoltre, del supporto di partner locali: Noi & Voi, Anffas Taranto, Auser Taranto e Amici di Manaus.





Questa rete di realtà sociali e giovanili contribuirà ad animare l’evento, favorendo un incontro tra esperienze europee e realtà del territorio, per promuovere una Taranto sempre più aperta, solidale e consapevole.





ARCAS Puglia APS, infatti, invita tutta la cittadinanza a partecipare al “Film Festival Show Your Mind” che vuole rappresentare un invito a riflettere, emozionarsi e ascoltare: attraverso le storie raccontate dai giovani, tutti potranno scoprire nuovi punti di vista sul valore della salute mentale, sull’empatia e sulla forza delle relazioni!





Il Festival rientra nel progetto Show Your Mind, co-finanziato dall’Unione Europea tramite il Programma Erasmus+ e con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Gioventù.





Il progetto ha coinvolto giovani provenienti da Italia, Croazia, Portogallo, Romania, Polonia, Svezia e Turchia, in un percorso di educazione non formale incentrato sull’uso del teatro e del linguaggio cinematografico come strumenti per favorire l’inclusione e la promozione del benessere mentale.





Durante la mobilità internazionale, i partecipanti hanno realizzato, attraverso laboratori, giochi di ruolo e sessioni esperienziali, brevi film che raccontano vissuti, sfide e riflessioni legate alla sfera emotiva e sociale dei giovani.





Il “Film Festival Show Your Mind” rappresenta l’esito visibile del progetto: un momento di restituzione alla comunità locale e di dialogo intergenerazionale sul benessere mentale.