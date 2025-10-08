Al PalaBarTino il live set del duo Zi.Ro

BARI - Venerdì 10 ottobre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà l’esibizione musicale del progetto Zi.Ro Live duo, composto da Giuseppe Nicolosi, alla chitarra e da Rossana Vincotto, alla voce, che proporrà un mix di successi nazionali e internazionali, in una dimensione intima e raccolta.Nata come costola della CC’s Live band, gruppo musicale composto da cinque giovani musicisti noti per le loro esibizioni live energiche e coinvolgenti, con un repertorio che abbraccia tutti i generi, dal pop al rock e alla dance, questa formazione si caratterizza per il suo approccio diretto con il pubblico.“Proporremo un repertorio tutto da cantare e ballare con brani di vario genere, tutti molto popolari – ha commentato il chitarrista Giuseppe Nicolosi –. La performance sarà estremamente divertente ed orientata al coinvolgimento del pubblico”. Lui, in arte Zizu, ha avviato il percorso musicale nell’ambito della musica inedita, dove ha mosso i primi passi come chitarrista e autore all’interno di band rock-pop, con cui ha realizzato due album originali, curando gli arrangiamenti, la produzione e la direzione artistica. Nel tempo, l’evoluzione della sua identità artistica lo ha condotto verso la musica per immagini. Grazie anche a un periodo formativo come compositore presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha composto colonne sonore per spot pubblicitari, cortometraggi e videogiochi, esplorando il linguaggio e il processo che permettono all’immagine sullo schermo di evocare emozioni attraverso la musica.Lei, Rossana Vincotto, si è avvicinata alla musica a soli 16 anni, immergendosi nella vivace movida barese come dj. Nel 2005 ha scoperto una profonda vocazione per la musica corale e, grazie alla collaborazione con straordinarie artiste, ha dato vita alle Sisters in Act, gruppo gospel femminile. La sua curiosità e versatilità l’hanno spinta a esplorare generi diversi, dando vita a numerose collaborazioni e progetti musicali. Negli anni ha preso parte a nuove formazioni che riflettono la sua continua ricerca espressiva e il desiderio di connettersi con pubblici sempre nuovi.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335Inizio concerto: 20.30