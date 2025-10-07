Alberobello punta alla digitalizzazione dei piani di recupero: più trasparenza ed efficienza per cittadini e professionisti

ALBEROBELLO – Ilcompie un importante passo verso la modernizzazione amministrativa con ladel centro storico. L’iniziativa mira a rendere accessibili online tutti i documenti, dalle delibere agli elaborati tecnici, garantendo sicurezza, rapidità e trasparenza.

«Con questo progetto – spiega il Sindaco Francesco De Carlo – offriamo strumenti più rapidi e trasparenti a cittadini e professionisti, tutelando al contempo la memoria storica e urbanistica della città. È un investimento nel futuro che promuove partecipazione e condivisione».

Obiettivi principali

Trasparenza e accessibilità : consultazione semplice dei documenti tramite piattaforma online.

Efficienza amministrativa : snellimento delle procedure e riduzione di tempi e costi.

Sicurezza dei dati : protezione della documentazione digitale secondo le normative vigenti.

Partecipazione attiva: maggiore interazione tra Amministrazione e cittadini nella pianificazione urbana.

Ambito e strumenti

Il progetto è coordinato dall’Area Transizione Digitale – Urbanistica – Edilizia – Ambiente e finanziato con risorse regionali e nazionali, anche attraverso il PNRR. I piani di recupero del centro storico sono stati digitalizzati e sono consultabili al link: documentazione online.

Benefici attesi

Migliore accesso ai documenti urbanistici per tecnici, professionisti e cittadini.

Maggiore rapidità nelle pratiche edilizie e amministrative.

Conservazione sicura del patrimonio documentale.

Rafforzamento della fiducia verso l’Amministrazione attraverso processi più trasparenti.

«La digitalizzazione dei piani di recupero – conclude l’Assessora all’Urbanistica Mariella Laneve – è un tassello fondamentale nella rigenerazione urbana, che semplifica le attività dei cittadini e garantisce una gestione ordinata e sostenibile del patrimonio edilizio».