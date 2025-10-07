Alberobello punta alla digitalizzazione dei piani di recupero: più trasparenza ed efficienza per cittadini e professionisti
ALBEROBELLO – Il Comune di Alberobello compie un importante passo verso la modernizzazione amministrativa con la digitalizzazione dei piani di recupero del centro storico. L’iniziativa mira a rendere accessibili online tutti i documenti, dalle delibere agli elaborati tecnici, garantendo sicurezza, rapidità e trasparenza.
«Con questo progetto – spiega il Sindaco Francesco De Carlo – offriamo strumenti più rapidi e trasparenti a cittadini e professionisti, tutelando al contempo la memoria storica e urbanistica della città. È un investimento nel futuro che promuove partecipazione e condivisione».
Obiettivi principali
-
Trasparenza e accessibilità: consultazione semplice dei documenti tramite piattaforma online.
-
Efficienza amministrativa: snellimento delle procedure e riduzione di tempi e costi.
-
Sicurezza dei dati: protezione della documentazione digitale secondo le normative vigenti.
-
Partecipazione attiva: maggiore interazione tra Amministrazione e cittadini nella pianificazione urbana.
Ambito e strumenti
Il progetto è coordinato dall’Area Transizione Digitale – Urbanistica – Edilizia – Ambiente e finanziato con risorse regionali e nazionali, anche attraverso il PNRR. I piani di recupero del centro storico sono stati digitalizzati e sono consultabili al link: documentazione online.
Benefici attesi
-
Migliore accesso ai documenti urbanistici per tecnici, professionisti e cittadini.
-
Maggiore rapidità nelle pratiche edilizie e amministrative.
-
Conservazione sicura del patrimonio documentale.
-
Rafforzamento della fiducia verso l’Amministrazione attraverso processi più trasparenti.
«La digitalizzazione dei piani di recupero – conclude l’Assessora all’Urbanistica Mariella Laneve – è un tassello fondamentale nella rigenerazione urbana, che semplifica le attività dei cittadini e garantisce una gestione ordinata e sostenibile del patrimonio edilizio».