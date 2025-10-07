Bari, Polizia Locale: 177 sanzioni per rifiuti e numerosi controlli su pubblici esercizi nel mese di settembre

BARI – L’ha reso noto il report delle attività di controllo dellarelative al mese di settembre.

Sul fronte dell’igiene urbana, sono state elevate 177 sanzioni, di cui 84 per conferimento rifiuti fuori orario, 27 per mancata raccolta differenziata e 19 per conferimento nei cassonetti da parte di cittadini non residenti. Altre violazioni hanno riguardato l’abbandono di rifiuti su strada, deposito incontrollato di cartoni e sacchi neri vietati, abbandono di piccoli rifiuti e mancata raccolta delle deiezioni canine. Inoltre, sette proprietari di terreni incolti o abbandonati sono stati multati per non aver eliminato fattori di pericolo.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi, su 49 ispezioni dell’Annona sono state comminate multe per occupazione abusiva del suolo pubblico, esposizione di pubblicità non autorizzata, somministrazione di bevande in contenitori di vetro oltre le ore 22 e diffusione di musica oltre le ore 24 o senza la necessaria valutazione acustica. Altri interventi hanno riguardato ventidue persone sorprese a compiere atti molesti o poco decorosi, due sanzioni per guida di NCC senza licenza e una per attività di parcheggiatore abusivo.

«Purtroppo registriamo ancora un alto numero di violazioni per quanto riguarda il corretto conferimento dei rifiuti – commenta Carla Palone –. La Polizia locale continuerà i controlli sul territorio, non solo con sanzioni ma anche attraverso attività di sensibilizzazione. Tuttavia, è fondamentale la collaborazione dei cittadini per un vero cambio di passo».