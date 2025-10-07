Farina 32 conquista i 2 spicchi sulla Guida Pizzerie d’Italia 2026 di Gambero Rosso, un traguardo che profuma di Ostuni



OSTUNI (BR) – La pizzeria Farina 32 festeggia un riconoscimento importante: alla sua prima presenza sulla prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, il locale conquista 2 spicchi su 3, un risultato che premia impegno, sacrificio e tanta passione. – La pizzeria Farina 32 festeggia un riconoscimento importante: alla sua prima presenza sulla prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, il locale conquista 2 spicchi su 3, un risultato che premia impegno, sacrificio e tanta passione.





Farina 32 è l’unica realtà ostunese presente in guida insieme ad altre 4 pizzerie della provincia di Brindisi, ed è la più giovane tra queste.





Un traguardo inaspettato, che rende ancora più emozionante il percorso iniziato nel 2019, prima della pandemia, e portato avanti con determinazione, costanza e desiderio di crescita.





«Quando ho avuto la guida in mano – racconta Alessandro Bagnulo, il titolare – la lacrima di felicità è scesa. Poi ho subito alzato lo sguardo al futuro, perché ogni obiettivo raggiunto è solo un nuovo punto di partenza. Questo riconoscimento ci dà ancora più stimoli per continuare a migliorare».





Farina 32 non è solo una pizzeria, ma una realtà che vive insieme alla sua comunità e alla città di Ostuni, con cui condivide il desiderio di crescere e farsi conoscere. Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile questo percorso: famiglia, amici, collaboratori e il Circolo Tennis Ostuni, che dal 2023 ci ospita e crede in noi.





Il nome Farina 32 è ormai legato indissolubilmente a Ostuni: una città che non è solo bella da vivere e da scoprire, ma anche da gustare attraverso i suoi sapori autentici.





Ostuni è bella. Ostuni è anche Farina 32.