Alessandro Borghese celebra la cozza tarantina sui social

TARANTO - Unaper Taranto quella dello chef e conduttore televisivo, che sui social ha condiviso una foto nella città vecchia accompagnata da un messaggio che ha subito conquistato i follower: “Non c’è cosa più divina della cozza tarantina! There’s nothing more divine than the Taranto mussel when you dine!”, seguito da una risata e un’emoji ammiccante.

Nello scatto, Borghese, a Taranto per girare una puntata del suo programma “4 ristoranti”, posa sorridente con alle spalle il mare, le barche e lo skyline che unisce città vecchia e città nuova, sottolineando il legame tra gastronomia e territorio. La cozza tarantina, eccellenza riconosciuta e simbolo della tradizione locale, diventa protagonista di un messaggio che coniuga ironia, leggerezza e promozione del territorio.

Il post ha subito raccolto numerosi commenti e condivisioni, confermando la popolarità dello chef e l’interesse suscitato ogni volta che Borghese celebra le specialità pugliesi. Non è la prima volta che lo chef esprime apprezzamento per la cucina di Taranto e della Puglia, spesso protagonista nei suoi programmi e nelle rubriche dedicate al patrimonio enogastronomico italiano.

Con questo scatto, Taranto torna al centro della scena mediatica nazionale, raccontata attraverso uno dei suoi prodotti più iconici, simbolo di gusto, identità e storia.