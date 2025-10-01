Tragedia aerea a Sabaudia, precipita velivolo dell’Aeronautica: morti il colonnello Mettini e l’allievo pilota Nucheli

SABAUDIA – Dramma nei cieli del Lazio. Un velivoloè precipitato questa mattina all’interno del, in una zona di foresta compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, nel comune di Sabaudia. L’aereo, impegnato in una, è stato rinvenuto in fiamme dai soccorritori: a bordo sono stati trovati senza vita i due militari.

Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e un giovane allievo pilota di origine ciociara, Lorenzo Nucheli. Nessun civile è rimasto coinvolto, poiché l’impatto è avvenuto in un’area isolata e disabitata del parco.

La nota dell’Aeronautica

L’Aeronautica Militare ha confermato l’incidente in una nota ufficiale: “Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

Il Capo di Stato Maggiore, Generale Antonio Conserva, ha espresso la vicinanza della Forza Armata ai familiari delle vittime: “A nome di tutta l’Aeronautica, ci stringiamo con profondo cordoglio ai parenti”.

A seguito della tragedia, è stato annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto a Milano, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della presenza dell’Aeronautica nel capoluogo lombardo.

Il cordoglio delle istituzioni

La premier Giorgia Meloni, con un post su X, ha espresso il dolore del governo: “Profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”.

Messaggio di cordoglio anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dei due militari rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Un pensiero commosso ai familiari delle vittime e all’Arma azzurra”.

Indagini sulle cause

Le cause dell’incidente restano da chiarire. Gli investigatori militari e la procura competente hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica del disastro e comprendere se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano.

L’Aeronautica ha annunciato che nelle prossime ore sarà avviata una commissione d’inchiesta interna.