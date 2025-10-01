Flotilla: "Dodici barche vengono verso di noi"

"Una dozzina di barche al momento non identificate si stanno avvicinando alla Flotilla, si trovano a circa 5 miglia da noi'. Lo dice il deputato Pd Arturo Scotto imbarcato sulla missione umanitaria. "Le imbarcazioni si muovono lentamente", aggiunge Scotto.Intanto la Marina turca è intervenuta per permettere l'evacuazione di 11 membri della Global Sumud Flotilla, in rotta verso Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele e consegnare aiuti umanitari alla popolazione civile. "Le navi che stanno effettuando un'operazione umanitaria hanno emesso una richiesta di aiuto. La nostra marina è intervenuta ed è stata effettuata l'evacuazione a terra di 11 persone, di cui tre cittadini turchi", si legge nel comunicato del ministero della Difesa. Non sono state rese note le cause dell'intervento, tuttavia è stato specificato che le forze armate turche hanno ricevuto una richiesta di soccorso.