Leverano, una vita insieme anche nella morte: Romeo e Marisa si spengono a due ore di distanza

LEVERANO - Certe storie d’amore sembrano non avere fine, neanche davanti alla morte. È il caso di Romeo e Marisa, rispettivamente 74 e 72 anni, residenti a Leverano, in Salento, che si sono spenti a distanza di sole due ore l’uno dall’altra.

La coppia, insieme da oltre trent’anni, aveva condiviso la vita prima come colleghi e poi come marito e moglie. Entrambi erano malati e ricoverati in strutture diverse quando è avvenuto il tragico epilogo.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla vicenda, che testimonia un legame affettivo duraturo e indissolubile. I funerali saranno celebrati questa mattina, con un unico rito che riunirà simbolicamente e concretamente Romeo e Marisa, come in vita.

Una storia che commuove e che ricorda come l’amore possa essere eterno, anche oltre la vita.