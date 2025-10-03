Nord Barese, chiuso punto ristoro per infestazione da blatte

BARI - I carabinieri del, insieme al personale deldell’Asl Bari-Area Nord, hanno sospeso immediatamente l’attività di un noto punto ristoro all’interno di un centro commerciale dell’area nord della città a causa di

Durante i controlli, è stata accertata la presenza di blatte all’interno dei locali e sequestrati circa 10 chilogrammi di alimenti conservati in modo non conforme alla normativa vigente. Le condizioni riscontrate sono state ritenute incompatibili con la prosecuzione dell’attività, determinando la chiusura immediata del locale.

All’esercente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. La sospensione rimarrà in vigore fino al ripristino completo delle condizioni igienico-sanitarie e alla rimozione di tutte le criticità accertate.