Allerta meteo in Puglia: temporali e venti forti previsti dal pomeriggio di oggi

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico, temporali e vento valida per gran parte della Puglia a partire dalle ore 14:00 del 6 ottobre 2025 e per le successive 24 ore.

Secondo le previsioni, nella Puglia centro-settentrionale sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli. Sul Salento sono invece previsti venti forti, con raffiche di burrasca lungo le coste esposte e possibili mareggiate.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione alla viabilità e agli spostamenti, evitando di transitare in zone soggette a allagamenti o frane. Inoltre, si consiglia di prestare particolare attenzione agli oggetti sospesi e alle aree esposte al vento, soprattutto lungo la costa.

Le autorità locali invitano cittadini e turisti a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali e a rispettare eventuali ordinanze di chiusura o deviazione stradale.