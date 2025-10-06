Lecce, teatro: la Storia raccontata da tre donne in un paese del Sud



LECCE - Un paesino del Sud, la guerra, la gente, le sue abitudini e dicerie, fanno da sfondo a questa storia, raccontata da tre donne che, come le tre Moire del mito, continuano a tessere quasi a monito per le generazioni future.





Una serie di morti strane e violente, i cui carnefici scompaiono misteriosamente, si verificano in un borgo dove tutti si conoscono e si osservano giorno dopo giorno.





Un paese prostrato dalle privazioni della guerra, dove restano solo vecchi e bambini e alle donne è affidato il compito di lavorare, crescere i figli, conservare e tramandare doveri, divieti, privazioni e dolori.





Chi osa opporsi viene risospinto da un’ostilità collettiva e implacabile.





La protagonista è Caterina, donna bellissima e lavoratrice, che si muove tra invidie e maldicenze, diventando il fulcro di un intreccio che scuote l’anima.





INFORMAZIONI





Sabato 11 ottobre 2025 – ore 21.00

Teatro Asfalto, Via Dalmazio Birago 60, Lecce

MAVRA

Regia e drammaturgia di Anna Dimitri

Liberamente tratto da "L’inverno del Diciotto" di Piero Manni

Con: Denise Cimino – Marianna Compagnone – Anna Dimitri – Anna Giaffreda – Anna Cinzia Villani

Luci: Emanuele Larini

Suoni: Matteo Padula

Info e prevendite:

Anna 330415329

Sofia 3408898187

Teatro Asfalto 3382433222

In collaborazione con FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale)