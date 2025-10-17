🔵 Allerta meteo Puglia, 17 ottobre 2025: rischio idrogeologico e temporali

Dalle ore 14:00 del 17 ottobre 2025 e per le successive 12 ore, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la Puglia. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle coste adriatiche centrali, i quantitativi cumulati potranno risultare moderati, localmente più intensi e persistenti, mentre sui restanti settori i fenomeni saranno generalmente deboli.

Per la Puglia centrale adriatica è stata emessa allerta arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico da temporali, mentre per il resto della regione è prevista allerta gialla.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di seguire aggiornamenti sulla situazione meteo.