Andria, sequestrato il patrimonio di un imprenditore per 650mila euro

ANDRIA - Il tribunale di Trani ha disposto il sequestro del patrimonio di un imprenditore di Andria, specializzato nel commercio di auto, per un valore complessivo di circa 650mila euro, oltre all’intero compendio aziendale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza di genere, non avrebbe comunicato le variazioni del suo patrimonio, intestando fittiziamente l’azienda a terzi per eludere controlli fiscali e della Guardia di Finanza.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’imprenditore avrebbe conferito a un’altra persona una procura speciale per l’amministrazione dei beni, configurando un’ulteriore ipotesi di reato. Le indagini hanno mirato a verificare eventuali incrementi e riorganizzazioni del patrimonio a seguito delle misure di prevenzione personali già in essere.

I sigilli riguardano 185 auto per un valore di 564mila euro, 29 immobili, 800 euro in contanti e la sede aziendale dell’impresa.