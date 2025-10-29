Bp Lab: da giovedì a domenica Dopolaboro, Festa di Halloween e Domenilab





BARI - Giovedì 30 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica di Pietro Verna, cantautore raffinato e voce poetica della scena musicale pugliese, che coniuga la profondità della parola con la delicatezza della musica d’autore.Barese classe 1986, ha saputo fondere canzone d’autore, poesia e sonorità mediterranee in uno stile intimo e universale. Dopo una formazione tecnica, ha conseguito la laurea in Scienze dell’educazione con una tesi su Fabrizio De André, che ha influenzato profondamente la sua visione artistica. Ha iniziato a studiare chitarra e canto a 15 anni, seguendo corsi con artisti come Bungaro e Niccolò Fabi. Ha partecipato a musical come Notre Dame de Paris e Pinocchio, e ha suonato in band locali prima di intraprendere la carriera solista. Ha pubblicato tre album: Ritratti (2014), A piedi nudi (2017) e Carne e poesia (2021). I suoi testi hanno raccontato gesti quotidiani e silenzi con delicatezza e profondità. La sua musica ha invitato all’ascolto lento, alla gentilezza e alla contemplazione.Durante il live al Bp Lab Verna alternerà brani dei suoi album a pezzi inediti che raccontano il presente con delicatezza e profondità, per uno spettacolo che si presenta come un invito a fermarsi, ascoltare e lasciarsi attraversare dalla bellezza delle parole e delle note, dove ogni canzone sarà introdotta con delicatezza, spesso accompagnata da aneddoti personali e citazioni letterarie, creando così un dialogo sincero con il pubblico.Venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, lo spazio creativo di “Friday in Lab” si trasformerà in un laboratorio sonoro e visivo a tema, grazie alla partecipazione della crew di ApuliArt, associazione culturale barese nata per promuovere l’arte a 360 gradi attraverso corsi, eventi e laboratori.Sarà una serata all’insegna della musica elettronica, della contaminazione creativa e dell’inclusione, dove la formazione incontra il divertimento. Infatti in consolle si alterneranno, con un set in vinile, Marco Iacobone e Giuclaudio, fondatori del progetto, insieme ai partecipanti del corso per deejay promosso dall’associazione.Domenica 2 novembre, in conclusione della settimana, il Bp Lab lancia un nuovo appuntamento “Domenilab”. Per la prima data il protagonista sarà Vito Santamato con il suo viaggio musicale tra soul, funk e groove senza tempo.Ad accompagnare la proposta di tutti gli appuntamenti del BP Lab, sarà l’offerta di un’esperienza multisensoriale, attraverso il food e il beverage, che riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project. Sarà proposta una raffinata selezione di drink d’autore e cucina etnica dal mondo, curata da chef e bartender provenienti da Brasile, Afghanistan, India e Kenya.: 3756855335: 20.30