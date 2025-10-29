Forum Agrifood&Beverage Puglia 2025: focus su Made in Italy, internazionalizzazione e futuro del settore
BARI - Giovedì 30 ottobre 2025, dalle 10 alle 14, Villa Romanazzi Carducci di Bari ospiterà la 2ª edizione del Forum della Community Agrifood&Beverage – Regione Puglia, iniziativa promossa da TEHA Club per valorizzare l’eccellenza del settore agroalimentare pugliese, motore di crescita per l’intero Paese.
Il Forum rappresenta la tappa conclusiva dei lavori della seconda edizione della Community e sarà l’occasione per condividere idee e strategie sulle sfide e opportunità dell’agroalimentare pugliese, con un focus su Made in Italy, distribuzione e internazionalizzazione.
Durante l’evento sarà presentato il Rapporto strategico realizzato da TEHA Group, contenente una nuova visione per la filiera pugliese e raccomandazioni operative di breve, medio e lungo periodo.
Tra i temi principali:
- Tendenze emergenti e scenari di evoluzione dei consumi in Italia
- Strategie di crescita del settore tra qualità, territorio e identità
- Nuove rotte del Made in Italy e collaborazione con la Distribuzione Moderna
- Leve per investire sul futuro del Food&Beverage: sostenibilità, finanza e giovani generazioni
- Roadmap per l’agroalimentare pugliese
Tra i relatori confermati figurano rappresentanti istituzionali e manager di aziende leader del settore, tra cui Maria Cristina Alfieri (Fondazione Conad), Gianna Elisa Berlingerio (Regione Puglia), Benedetta Brioschi (TEHA Group), Mauro Buscicchio (Banca Popolare Pugliese), Alfonso Cavallo (Coldiretti Puglia), Vincenzo Divella (Divella), Margherita Mastromauro (Pastificio Riscossa) e Michele Laterza (Mutti), oltre a numerosi altri protagonisti dell’agroalimentare e della distribuzione moderna.
Il Forum si propone di essere un momento di confronto strategico per delineare il futuro dell’agroalimentare pugliese e rafforzarne la competitività a livello nazionale e internazionale.
Tags: AGROALIMENTARE Bari