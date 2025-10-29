Forum Agrifood&Beverage Puglia 2025: focus su Made in Italy, internazionalizzazione e futuro del settore

BARI - Giovedì 30 ottobre 2025, dalle 10 alle 14, Villa Romanazzi Carducci di Bari ospiterà la, iniziativa promossa da TEHA Club per valorizzare l’eccellenza del settore agroalimentare pugliese, motore di crescita per l’intero Paese.

Il Forum rappresenta la tappa conclusiva dei lavori della seconda edizione della Community e sarà l’occasione per condividere idee e strategie sulle sfide e opportunità dell’agroalimentare pugliese, con un focus su Made in Italy, distribuzione e internazionalizzazione.

Durante l’evento sarà presentato il Rapporto strategico realizzato da TEHA Group, contenente una nuova visione per la filiera pugliese e raccomandazioni operative di breve, medio e lungo periodo.

Tra i temi principali:

Tendenze emergenti e scenari di evoluzione dei consumi in Italia

Strategie di crescita del settore tra qualità, territorio e identità

Nuove rotte del Made in Italy e collaborazione con la Distribuzione Moderna

Leve per investire sul futuro del Food&Beverage: sostenibilità, finanza e giovani generazioni

Roadmap per l’agroalimentare pugliese



