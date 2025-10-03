Specchia: Arte, l'acqua e dintorni, Luigi De Giovanni alla Giornata del Contemporaneo



FEDERICA MURGIA - SPECCHIA (LE) - L’acqua è linfa e motrice di vita, indispensabile affinché la terra non sia sterile e deserta. L’acqua è linfa e motrice di vita, indispensabile affinché la terra non sia sterile e deserta.





L’acqua, dove stormi gioiosi si abbassano in giochi rinfrescanti, che disseta il viandante, incanta con riverberi di colori finanche negli svaghi estivi spensierati, diventa la linea guida di Luigi De Giovanni che in queste opere vuole descrivere la dissennatezza dell’uomo nell’uso di questo essenziale bene sfruttato e sprecato utilitaristicamente.





L’acqua che tutto travolge in onde incontrollabili e distruttive è descritta nell’evento che Luigi De Giovanni propone per la giornata del contemporaneo indetta da AMACI.





Un'installazione, una mostra e un video che vogliono raccontare la poesia della natura e la follia dell’uomo che la sfrutta senza porsi problemi.





Quest’evento è una denuncia del grido di dolore della natura che si ribella dando luogo a disastri incontrollabili, perché l’uomo è stato incapace di prevenirli con opere capaci di arginare gli eventi di devastazione.





Inquinamento, sversamenti di materiali, uso senza regole, Luigi De Giovanni usa una narrazione, solo apparentemente muta, efficace, come solo l’arte sa fare, per raccontare la natura e i disastri che l’hanno coinvolta e la coinvolgono.





INFORMAZIONI:





GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 2025

promossa da

AMACI – ASSOCIAZIONE DEI MUSEI D’ARTE CONTEMPORANEA ITALIANI

con il sostegno della

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

"Acqua", Luigi De Giovanni

Giornata del Contemporaneo 2025 indetta da AMACI

4 ottobre 2025 dalle ore 10:00

Studio 22

Specchia piazza del Popolo

Allestimento a cura dell’Architetto Stefania Branca.