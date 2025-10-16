Bari, al via un corso di cinematografia presso l’associazione ArtPhotography: la prima lezione domenica 19 ottobre
BARI - Continuano le interessanti iniziative nella città di Bari: l’associazione ArtPhotography terrà un corso di cinematografia avvalendosi della professionalità della regista Josefina Ruospo Correa.
La prima lezione si terrà domenica 19 ottobre a Bari presso ArtPhotography e sarà una masterclass di recitazione a cura dell'attrice Anna Rita Del Piano.
Il corso è rivolto a tutti perché, come afferma la regista, "l’arte non ha età". Per iscriversi al corso è possibile contattare il numero 3286310410.
Questo lo staff del corso:
Josefina Ruospo Correa
Regista
Grazia Caputo
Actor coach
Mari Correa
Insegnante di Dizione
Regista Doppiatrice compositrice
Mariangela De Anna
Regista e poetessa
Costanza Liguigli
Segretaria di produzione