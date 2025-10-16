Bari, al via un corso di cinematografia presso l’associazione ArtPhotography: la prima lezione domenica 19 ottobre



BARI - Continuano le interessanti iniziative nella città di Bari: l’associazione ArtPhotography terrà un corso di cinematografia avvalendosi della professionalità della regista Josefina Ruospo Correa. - Continuano le interessanti iniziative nella città di Bari: l’associazione ArtPhotography terrà un corso di cinematografia avvalendosi della professionalità della regista Josefina Ruospo Correa.





La prima lezione si terrà domenica 19 ottobre a Bari presso ArtPhotography e sarà una masterclass di recitazione a cura dell'attrice Anna Rita Del Piano.





Il corso è rivolto a tutti perché, come afferma la regista, "l’arte non ha età". Per iscriversi al corso è possibile contattare il numero 3286310410.





Questo lo staff del corso:





Josefina Ruospo Correa

Regista





Grazia Caputo

Actor coach





Mari Correa

Insegnante di Dizione

Regista Doppiatrice compositrice





Mariangela De Anna

Regista e poetessa





Costanza Liguigli

Segretaria di produzione







