Trinchera (nPSI Brindisi): 'Ilaria Salis non ha compassione per i fatti avvenuti: meglio che stia lontano dalla politica'

- "Ilaria Salis parla ancora. E lo fa in un post sui social dove, parlando della crisi abitativa e della povertà, scrive: 'In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d’Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile — insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo — di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica'. In pratica dà la colpa alla politica per tutto. La Salis sembra quasi giustificare quei fatti avvenuti, dove sono morte 3 persone e 3 famiglie rovinate, senza mostrare un minimo di sensibilità, senza la minima compassione. Invece di condannare coloro che hanno ucciso i 3 carabinieri, giustifica il fatto che tutti devono avere una casa. Come segretario provinciale di partito, e come ex carabiniere, preferirei che la Salis stesse lontano dalla politica se non ha compassione di quello che è avvenuto. Tutto questo è inaccettabile".