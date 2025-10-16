Bari Brasil Film Fest 2025: anteprima speciale con il documentario “Taibale – storia di una bambina salvata”

BARI – Dopo l’anteprima musicale di martedì scorso al Duke Jazz Club, il Bari Brasil Film Fest propone un prologo speciale con la proiezione del documentariodi Gianni Torres, venerdì 17 ottobre alle 18.00 al Museo Civico di Bari.

A presentare il film insieme al regista saranno Silvia Godelli, ex assessore regionale alla Cultura e docente universitaria, e la protagonista Antonieta Felmanas, collegata da San Paolo. Il documentario, sperimentale e realizzato con l’uso dell’intelligenza artificiale, racconta la storia di Taibale, sopravvissuta all’Olocausto, che giovanissima arriva in Brasile e fonda istituzioni socio-culturali di rilievo nazionale, impegnandosi per i diritti dei più deboli. Tra questi l’Istituto Anchieta Grajù, nella foresta atlantica di San Paolo, che Taibale ha trasformato in luogo di accoglienza per migliaia di senzatetto, opponendosi alla repressione e incarnando solidarietà e resilienza. Il documentario integra testimonianze dirette, materiale d’archivio e immagini generate dall’AI.

Il festival, organizzato dall’Associazione Abaporu con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva, entrerà nel vivo venerdì 24 ottobre al Multicinema Galleria, con ospite speciale Marcelo Rubens Paiva, autore del libro Sono ancora qui, da cui è tratto l’omonimo film vincitore dell’Oscar come Miglior Film Internazionale. Le proiezioni saranno in lingua originale.

Biglietti e informazioni:

Museo Civico (Taibale): ingresso libero

Multicinema Galleria: 10 euro (venerdì 24), 15 euro (sabato 25 e domenica 26), 7 euro (lunedì 27)

Abbonamento quattro proiezioni: 30 euro

Duke Jazz Club (concerti): 15 euro



