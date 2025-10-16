Mola di Bari, Palazzo Pesce: programma eventi musicali e culturali dal 17 al 26 ottobre 2025

BARI - Il programma di eventi musicali e culturali di Palazzo Pesce dal 17 al 26 ottobre 2025:

Venerdì 17 ottobre, ore 21.00 – “-BBB-Blues.Bebop.Ballad.”

Guido Di Leone (chitarra), Bruno Montrone (piano) e Nicola Muresu (contrabbasso) portano sul palco le tre “B” del jazz: il calore del Blues, l’energia del Bebop e la poesia delle Ballads. Un trio che unisce esperienza e improvvisazione, tra swing incandescente e lirismo intimo, con l’ironia tipica del jazz.

Sabato 18 ottobre, ore 21.00 – “Monk on Guitar”

Dino Plasmati (chitarra), Pierluigi Balducci (basso) e Marcello Nisi (batteria) rendono omaggio a Thelonious Monk, riproponendo i suoi grandi classici e brani meno noti, in una rilettura originale e coinvolgente.

Giovedì 23 ottobre, ore 20.30 – “Cantando Mina”

Rosanna D’Ecclesiis (voce), Pino Mazzarano (chitarra) e Vito Di Modugno (basso) celebrano la carriera di Mina, dai grandi successi agli ultimi brani. Parte del ricavato sosterrà il progetto Rotary End Polio Now.

Venerdì 24 ottobre, ore 21.00 – “SConcertoD’AmoreD’Autore”

Tony Quadrello (voce e chitarra acustica), Max Monno (chitarra elettrica) e Leonardo Torres (tastiera) reinterpretano le più celebri canzoni d’amore dei grandi cantautori italiani, da Dalla a Battiato, De Andrè, De Gregori e molti altri.

Sabato 25 ottobre, ore 21.00 – “Lady of the Canyon. La musica di Joni Mitchell”

Samantha Spinazzola (voce), Roberto Ottaviano (sax) e Francesco Schepisi (pianoforte) rendono omaggio alla musica e alla carriera di Joni Mitchell, artista indipendente e rivoluzionaria.

Domenica 26 ottobre, ore 19.00 – “Robert Schumann. Una musica letteraria”

Elisabetta Pani presenta il suo libro sulla relazione tra musica e letteratura in Schumann, con la partecipazione del giornalista Livio Costarella e dell’attore Totò Onnis. Alcune pagine celebri per pianoforte saranno eseguite dall’autrice, alternate alla recitazione di brani letterari.

Ingresso libero (apertura porte ore 18.30).

Tutti gli eventi si svolgono a Palazzo Pesce, Mola di Bari. Un’occasione per vivere musica, cultura e approfondimento in un contesto suggestivo e coinvolgente.