Bari, cede tettoia in via Ettore Fieramosca: tragedia sfiorata

BARI – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio nel quartieredi Bari. Intorno alle 18.30, in, ha ceduto la tettoia di un balcone.

Fortunatamente in quel momento nessuno transitava sul marciapiede sottostante, evitando possibili feriti. Il cedimento del cemento ha provocato un forte rumore, spaventando residenti e passanti nella zona.

Al momento non si registrano danni alle persone, ma l’episodio ha messo in evidenza le condizioni precarie di alcune strutture edilizie della città. Le autorità locali e i vigili urbani sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.