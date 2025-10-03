Furto d’auto a Bari: ladro inseguito e arrestato dopo la fuga

BARI - Un furto d’auto partito da Ostuni si è concluso con l’arresto del responsabile a Bari. Il ladro, originario di Cerignola, è stato intercettato in piena notte dal, che lo ha inseguito a bordo di un’altra auto.

Durante l’inseguimento, il ladro ha tentato più volte di far uscire di strada il proprietario, riuscendo a seminare la sua auto solo temporaneamente a Monopoli. La fuga è terminata sulla tangenziale di Bari, dove le pattuglie della Polizia lo hanno intercettato, inseguito e circondato.

Gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare il ladro. L’auto è stata restituita al coraggioso proprietario.