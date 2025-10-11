Bari, controlli NAS: sanzionata ditta di catering per irregolarità nella distribuzione dei pasti ospedalieri

BARI – I carabinieri del NAS di Bari hanno effettuato un’ispezione in un ospedale del nord Barese, riscontrando gravi irregolarità nella fornitura dei pasti destinati ai degenti. Secondo quanto emerso, i pasti venivano trasportati dal centro cottura, situato a oltre 20 chilometri di distanza, all’interno di carrelli termici non collegati alla rete elettrica.

Le verifiche hanno rilevato che i pasti freddi, che devono essere mantenuti tra 0°C e 4°C, e quelli caldi, destinati a essere serviti a circa 93°C, risultavano rispettivamente a temperature comprese tra 19°C e 20°C. Una situazione che configura una gestione non conforme del trasporto e della conservazione degli alimenti, con potenziali rischi per la sicurezza alimentare e la salute dei pazienti.

Al termine del controllo, i NAS di Bari hanno elevato una sanzione amministrativa di 2.000 euro nei confronti della ditta appaltatrice incaricata della fornitura dei pasti. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza e controllo sulle norme igienico-sanitarie negli ospedali, finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.