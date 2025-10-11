Valenzano unisce le forze: nasce la nuova era del calcio giovanile



L'Impegno dell'Amministrazione L'incontro si è aperto con l'intervento introduttivo dell'Assessore Visceglia, che ha evidenziato come questa collaborazione fosse "attesa da tempo" e cruciale per potenziare il settore giovanile. A seguire, hanno preso la parola i due direttori tecnici, Mister Tonio Carone e Gigi Nicassio, artefici sul campo di questa nuova intesa. Valenzano unisce le forze: nasce la nuova era del calcio giovanileIl Presidente della CRV, Claudio Carone, ha quindi illustrato nel dettaglio il programma della nuova stagione, presentando i gironi e i calendari delle squadre, insieme agli staff tecnici e ai partner commerciali e sponsor che supporteranno l'attività.Grande e significativa la partecipazione: erano presenti, infatti, tutti gli atleti delle categorie Giovanissimi U15 e Allievi U17, accompagnati da staff, genitori e tifosi, segno tangibile dell'entusiasmo che circonda questa unione.



L'intervento conclusivo è spettato al Sindaco Giampaolo Romanazzi, il quale non solo ha espresso il pieno sostegno dell'Amministrazione a questa importante iniziativa sportiva, ma ha anche colto l'occasione per rispondere apertamente ad alcune domande poste dal pubblico riguardanti le strutture sportive (campo) e i progetti futuri destinati al potenziamento dell'impiantistica e dello sport valenzanese.



L'evento ha di fatto segnato il calcio d'inizio ufficiale di una nuova avventura, che promette di portare a Valenzano un modello di eccellenza e di sviluppo per i giovani calciatori del territorio.



VALENZANO – Un momento storico per lo sport locale si è consumato venerdì 26 settembre presso la sala consiliare del Comune di Valenzano, teatro della presentazione ufficiale della collaborazione tra due pilastri del calcio giovanile: l'ASD Calcio Ragazzi Valenzano (CRV) e l'ASD Nicassio. Un'unione che, sommando le rispettive storie, vanta oltre 70 anni di tradizione e passione per il calcio – 47 anni per la CRV e 29 per l'ASD Nicassio.La sinergia è stata presentata con il patrocinio del Comune di Valenzano, a testimonianza del suo valore per la comunità. A fare gli onori di casa, il Sindaco Giampaolo Romanazzi e l'Assessore allo Sport Alberto Visceglia, che hanno sottolineato l'importanza del progetto non solo in termini sportivi, ma anche sociali ed educativi.