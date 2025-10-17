🚨 Bari, controlli straordinari della Polizia: 768 persone identificate e 19 perquisizioni

BARI - Nel corso del mese di ottobre, laha intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro cittadino di, con particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione e alle principali piazze cittadine:

L’attività, disposta dal Questore di Bari nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle situazioni di degrado urbano, ha consentito di identificare 768 persone, di cui 195 con precedenti segnalazioni di polizia, ed eseguire 19 perquisizioni.

Sono stati inoltre effettuati 25 posti di controllo, durante i quali sono stati verificati 269 veicoli: 4 di questi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di 4 patenti di guida e 1 carta di circolazione.

I controlli hanno riguardato anche 7 esercizi commerciali, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore e delle condizioni di sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica della posizione sul territorio nazionale di cittadini stranieri: 30 di loro sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Alcuni hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione, mentre altri sono stati muniti di decreto di trattenimento presso il CPR o di Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e decoro nelle aree più sensibili della città.