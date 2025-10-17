Monteroni, 18enne non si ferma al posto di blocco: la madre aggredisce un agente, arrestata

MONTERONI - Non si ferma al posto di blocco della Polizia e fugge a tutta velocità lungo la tangenziale, inseguito dagli agenti. Protagonista un, che nella serata del 14 ottobre ha seminato il panico con una spericolata fuga.

Dopo aver rilevato la targa della moto, i poliziotti hanno deciso di interrompere l’inseguimento e di recarsi direttamente presso l’abitazione del giovane. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era alla guida con la patente sospesa.

Alla vista degli agenti, la madre del giovane ha chiuso la porta di casa e tentato di allontanarsi, ma una volta bloccata ha reagito con violenza, ferendo uno dei poliziotti intervenuti.

La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e si trova ora ai domiciliari. Il figlio, rientrato poco dopo a casa, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le violazioni al Codice della strada.