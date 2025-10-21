Bari, doppio blitz della Finanza contro il mercato del falso: sequestri di profumi e cosmetici pericolosi

BARI – Doppio intervento dellanel Barese contro il mercato dei prodotti contraffatti. Nel primo blitz, i militari delhanno individuato un’organizzazione che vendeva

Durante le perquisizioni in un deposito a Noicattaro, sono stati sequestrati 4.500 flaconi di marchi come Gucci, Chanel, Dior e Cartier, oltre a 1.500 articoli contraffatti, tra cui bracciali Pandora, borse Saint Barth e AirPods Apple. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Il secondo intervento ha riguardato il settore della cosmesi. In diversi negozi sono stati sequestrati quasi 2.000 flaconi di smalti e gel per unghie contenenti TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza vietata dall’Unione Europea dal 1° settembre perché ritenuta potenzialmente cancerogena. Tre commercianti sono stati segnalati alla Procura per aver messo in vendita cosmetici pericolosi per la salute.

Le operazioni confermano l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione e alla tutela dei consumatori, con controlli mirati sia sul web sia sul territorio.